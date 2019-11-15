2019-11-15T19:33:20+03:00
Общество

Власти Башкирии планируют повысить производительность труда с помощью консультантов

Институт стратегических исследований разместил четыре закупки по 6 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Деньги на повышение производительности будут выделены из грантовДеньги на повышение производительности будут выделены из грантовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Институт стратегических исследований Башкирии разместил на сайте госзакупок четыре контракта, стоимость каждого составляет 6 млн рублей. Прежде всего отмечается, что извещения о закупках носят информационный характер и цели отбора участников закупки не преследует.

Согласно договору, некий консультант обязуется выполнить «комплекс мероприятий по оказания методологической, консультационной и информационной поддержке по повышению производительно труда». Работа будет проходить на предприятиях, которые участвуют в региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Консультант разработает дерево целей, создаст макет информационного центра, стенд проекта, проведет обучение персонала предприятия, а также отберет и подготовит внутренних тренеров.

Финансирование услуг в виде субсидий обеспечится средствами гранта. Исполнитель получит аванс в размере 30% от общей стоимости в течение десяти рабочих дней после подписания договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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