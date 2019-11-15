Более тысячи коррупционных преступлений выявлено в Башкирии в 2019 году

15 Нояб. 13:11 2019-11-15T13:11:33+03:00

10 процентов из них связано с получением взяток

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На координационном совещаний, которое состоялось в прокуратуре Башкирии, сообщили, что в республике выявлено более тысячи коррупционных преступления.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Кузьмин рассказал, что в текущем году благодаря прокурорским проверкам было выявлено более 2,5 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. В дисциплинарном и административном порядке наказано свыше 1,3 тысяч должностных лиц. По материалам проверок возбуждено 37 уголовных дел.

За 10 месяцев 2019 года правоохранительные органы Башкирии выявили 1028 коррупционных преступлений, из них 111 фактов получения взятки и 19 – их дачи.

ИСТОЧНИК KP.RU