СК Башкирии заинтересовался пожаром, в котором погиб мужчина
Нефтекамский межрайонный следственный отдел СК Башкирии проверит обстоятельства пожара в частном доме в Янаульском районе, где погиб мужчина. Инцидент произошел вчера вечером, 14 ноября, на улице Конигово. На место были направлены силы МЧС и добровольные пожарные команды. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 41-летнего хозяина бревенчатого дома.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас они опрашивают очевидцев и ждут результатов экспертных исследований по установлению причин смерти мужчины и возгорания дома. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU