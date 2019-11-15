СК Башкирии заинтересовался пожаром, в котором погиб мужчина

15 Нояб. 10:30 2019-11-15T10:30:57+03:00

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Нефтекамский межрайонный следственный отдел СК Башкирии проверит обстоятельства пожара в частном доме в Янаульском районе, где погиб мужчина. Инцидент произошел вчера вечером, 14 ноября, на улице Конигово. На место были направлены силы МЧС и добровольные пожарные команды. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 41-летнего хозяина бревенчатого дома.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас они опрашивают очевидцев и ждут результатов экспертных исследований по установлению причин смерти мужчины и возгорания дома. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU