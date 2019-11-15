«В кошки-мышки будем играть, что ли?»: видео с задержанием охотников в Башкирии, стрелявших по кабанам из вертолета

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-15T09:21:23+03:00

В Башкирии охотники стреляли по кабанам из вертолета

Рядом с вертолетом стоял квадроцикл с мертвым животным в кузове

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На прошлой неделе, 9 ноября, в Башкирии задержали охотников, стрелявших по кабанам из вертолета. Видео с поимкой правонарушителей было опубликовано в паблике Общества охотников Башкирии Вконтакте.

Летающий над охотничьими угодьями небольшой вертолет и звуки выстрелов привлекли внимание жителей Иглинского и Архангельского районов. Выяснять в чем дело выехали госохотинспекторы, сотрудники полиции и Росгвардии.

Рядом с деревней Белорус-Александровка Архангельского района вертолет совершил посадку. Поблизости на автодороге были обнаружены две стоящие машины с прицепами. Один их охотничьих инспекторов подошел к летательному аппарату и потребовал заглушить мотор.

– В кошки-мышки будем играть, что ли? – спросил правоохранитель у пилота вертолета, – Ну давай космический корабль еще подключим.

Инспектор потребовал передать ему карабины для проверки. Они лежали на заднем сиденье вертолета. После минутного спора охотник все-таки разрешил их посмотреть. Одна из винтовок была с патронами – инспектор насчитал 10 штук, методично складывая каждую в шляпу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/743915" frameborder="0"></iframe> В Башкирии охотники стреляли по кабанам из вертолета.

– Два молодых человека, вышедшие из вертолета, оказались владельцами этого оружия. Они были убеждены, что не нарушают правила охоты, – рассказали в пресс-службе Минэкологии Башкирии.

Рядом с вертолетом также стоял квадроцикл, в кузовке которого находился мертвый кабан. Животное было вывезено из леса к месту посадки вертолета.

В кузове квадроцикла лежала туша кабана

– Установлено, что в разрешении оформленном на третьего охотника, отсутствовала отметка о добыче животного, – добавили в ведомстве.

В настоящий момент проводится доследственная проверка. В отношении трех охотников были составлены протоколы об административных правонарушениях. В Минэкологии напоминили, что по правилам во время охоты запрещается использовать транспортные средства, будь то автомобили, снегоходы, катера или вертолеты.

Тот самый квадроцикл, на котором кабана вывезли из леса

ИСТОЧНИК KP.RU