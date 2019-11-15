2019-11-15T09:21:23+03:00
Общество

«В кошки-мышки будем играть, что ли?»: видео с задержанием охотников в Башкирии, стрелявших по кабанам из вертолета

Рядом с вертолетом стоял квадроцикл с мертвым животным в кузове
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии охотники стреляли по кабанам из вертолетаВ Башкирии охотники стреляли по кабанам из вертолета
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На прошлой неделе, 9 ноября, в Башкирии задержали охотников, стрелявших по кабанам из вертолета. Видео с поимкой правонарушителей было опубликовано в паблике Общества охотников Башкирии Вконтакте.

Летающий над охотничьими угодьями небольшой вертолет и звуки выстрелов привлекли внимание жителей Иглинского и Архангельского районов. Выяснять в чем дело выехали госохотинспекторы, сотрудники полиции и Росгвардии.

Рядом с деревней Белорус-Александровка Архангельского района вертолет совершил посадку. Поблизости на автодороге были обнаружены две стоящие машины с прицепами. Один их охотничьих инспекторов подошел к летательному аппарату и потребовал заглушить мотор.

– В кошки-мышки будем играть, что ли? – спросил правоохранитель у пилота вертолета, – Ну давай космический корабль еще подключим.

Инспектор потребовал передать ему карабины для проверки. Они лежали на заднем сиденье вертолета. После минутного спора охотник все-таки разрешил их посмотреть. Одна из винтовок была с патронами – инспектор насчитал 10 штук, методично складывая каждую в шляпу.

В Башкирии охотники стреляли по кабанам из вертолета.

– Два молодых человека, вышедшие из вертолета, оказались владельцами этого оружия. Они были убеждены, что не нарушают правила охоты, – рассказали в пресс-службе Минэкологии Башкирии.

Рядом с вертолетом также стоял квадроцикл, в кузовке которого находился мертвый кабан. Животное было вывезено из леса к месту посадки вертолета.

В кузове квадроцикла лежала туша кабана

В кузове квадроцикла лежала туша кабана

– Установлено, что в разрешении оформленном на третьего охотника, отсутствовала отметка о добыче животного, – добавили в ведомстве.

В настоящий момент проводится доследственная проверка. В отношении трех охотников были составлены протоколы об административных правонарушениях. В Минэкологии напоминили, что по правилам во время охоты запрещается использовать транспортные средства, будь то автомобили, снегоходы, катера или вертолеты.

Тот самый квадроцикл, на котором кабана вывезли из леса

Тот самый квадроцикл, на котором кабана вывезли из леса

ИСТОЧНИК KP.RU

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