2019-11-15T07:34:41+03:00
Общество

В Уфе строится новый Бельский мост

Работы завершены уже на 20%
Эльвина АПАРИНА
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Сейчас работы ведутся на шести опорах одновременно, на седьмой опоре – проектные работы.Сейчас работы ведутся на шести опорах одновременно, на седьмой опоре – проектные работы.
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В мэрии Уфы рассказали, как идет строительство нового Бельского моста, который начали строить в июле 2019 года.

По проекту на семи опорах разместится металлическая вставка нового моста, по нему будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга. Планируется, что 688-метровый мост с тремя полосами движения, будет сдан в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Сейчас работы ведутся на шести опорах одновременно, на седьмой опоре – проектные работы. На 5 из 6 – произведены работы по устройству свайного фундамента, на 5-й опоре работы по свайному фундаменту произведены на 30 %.

Отметим, что все идет по графику, работы завершены уже на 20%.

Напомним, что строительство нового моста обсуждалось не один год. Старый Бельский мост, простроенный в 1956 году, стал разваливаться. В 2018 году произвели его ремонт – демонтаж старых и устройство новых деформационных швов и околошовных участков железобетонной плиты проезжей части, гидроизоляция и устройство нового асфальтобетонного покрытия, заменено дефектное перильное ограждение и другое. Но мост прослужит не более двух-трех лет, и по нему сможет ездить только легковой транспорт, именно поэтому решили строить новый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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