«Стыдоба, позор!»: Мединский о нацпроекте «Культура» в Башкирии

14 Нояб. 19:43 2019-11-14T19:43:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр культуры Владимир Мединский пристыдил регионы, которые не выполняют показатели нацпроекта "Культура". В списке отстающих оказалась Башкирия, а также Дагестан, Новгородская область, Северная Осетия, Калмыкия и Кабардино-Балкария. По информации издания Znak.com, в этих регионах не удалось увеличить посещаемость учреждений культуры на 15%, как того требовалось.

- Показатели маленькие, тем не менее некоторые регионы умудрились не справиться. Башкортостан, вы чего? Вы где? Стыдоба, позор! - возмутился Мединский на заседании координационного совета по культуре в Санкт-Петербурге.

Министр культуры рекомендовал региональному департаменту исходить из этого рейтинга при распределении грантов на следующий сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU