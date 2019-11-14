«Стыдоба, позор!»: Мединский о нацпроекте «Культура» в Башкирии
Министр культуры Владимир Мединский пристыдил регионы, которые не выполняют показатели нацпроекта "Культура". В списке отстающих оказалась Башкирия, а также Дагестан, Новгородская область, Северная Осетия, Калмыкия и Кабардино-Балкария. По информации издания Znak.com, в этих регионах не удалось увеличить посещаемость учреждений культуры на 15%, как того требовалось.
- Показатели маленькие, тем не менее некоторые регионы умудрились не справиться. Башкортостан, вы чего? Вы где? Стыдоба, позор! - возмутился Мединский на заседании координационного совета по культуре в Санкт-Петербурге.
Министр культуры рекомендовал региональному департаменту исходить из этого рейтинга при распределении грантов на следующий сезон.
ИСТОЧНИК KP.RU