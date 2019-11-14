Жесткое ДТП на трассе в Башкирии: после столкновения оба автомобиля оказались в кювете
Сегодня, 14 ноября, на трассе в Башкирии произошло жесткое ДТП: после столкновения машины буквально выбросило за пределы дороги.
фото: "Дорожный патруль"
По предварительной информации, дорожное происшествие случилось на пересечении автодорог Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли и Чишмы-Языково-Чекмагуш. На перекрестке столкнулись Toyota Land Cruiser и Лада-ВИС. После удара оба автомобиля оказались в кювете: внедорожник приземлился на бок, а легковушка – на крышу.
фото: "Дорожный патруль"
Серьезные травмы получил оба водителя. Их доставили в больницу села Чекмагуш. По данным «Дорожного патруля», авария случилась по вине автомобилиста из отечественной машины, который, предположительно, не уступил дорогу иномарке.
ИСТОЧНИК KP.RU