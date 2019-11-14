Жесткое ДТП на трассе в Башкирии: после столкновения оба автомобиля оказались в кювете

14 Нояб. 19:09 2019-11-14T19:09:25+03:00

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Сегодня, 14 ноября, на трассе в Башкирии произошло жесткое ДТП: после столкновения машины буквально выбросило за пределы дороги.

фото: "Дорожный патруль"

По предварительной информации, дорожное происшествие случилось на пересечении автодорог Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли и Чишмы-Языково-Чекмагуш. На перекрестке столкнулись Toyota Land Cruiser и Лада-ВИС. После удара оба автомобиля оказались в кювете: внедорожник приземлился на бок, а легковушка – на крышу.

фото: "Дорожный патруль"

Серьезные травмы получил оба водителя. Их доставили в больницу села Чекмагуш. По данным «Дорожного патруля», авария случилась по вине автомобилиста из отечественной машины, который, предположительно, не уступил дорогу иномарке.

ИСТОЧНИК KP.RU