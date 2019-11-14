2019-11-14T16:10:22+03:00
Общество

В МЧС Башкирии предупредили о тумане и гололеде

Ночью температура воздуха может снизиться до -11 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ночью выпадет мокрый снег, а утром появится гололедНочью выпадет мокрый снег, а утром появится гололедФото: Рустем АХУНОВ
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В пресс-службе республиканской МЧС предупредили, что в ближайшие сутки Башкирию застелет туман, а на дорогах появится гололед.

До завтрашнего вечера, 15 ноября, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью местами выпадет мокрый снег. На отдельных участках автодорог возникнет гололедица. Днем существенных осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра не превысит 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0,-5 градусов, при прояснениях возможны резкие понижения до -11. Днем столбик термометра покажет -1, +4 градусов. Ночью и утром на автодорогах ограничится видимость из-за тумана – до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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