В Уфе врач за деньги сделал липовое заключение, чтобы отмазать от службы призывника

14 Нояб. 18:26 2019-11-14T18:26:10+03:00

За свои услуги медик запросил 80 тысяч рубелй Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Следователи Советского района Уфы по материалам Отдела экономической безопасности возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего врача одного из столичных диспансеров. Его подозревают в получении взятки.

Следствие установило, что в период с мая по июль 2018 года через посредника медик получил 80 тысяч рублей за выдачу липового заключения о состоянии здоровья призывника. В документе значились ложные сведения, согласно которым последний освобождался от прохождения военной службы.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственный мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU