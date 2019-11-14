В Уфе врач за деньги сделал липовое заключение, чтобы отмазать от службы призывника
Следователи Советского района Уфы по материалам Отдела экономической безопасности возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего врача одного из столичных диспансеров. Его подозревают в получении взятки.
Следствие установило, что в период с мая по июль 2018 года через посредника медик получил 80 тысяч рублей за выдачу липового заключения о состоянии здоровья призывника. В документе значились ложные сведения, согласно которым последний освобождался от прохождения военной службы.
Сейчас с подозреваемым проводятся следственный мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU