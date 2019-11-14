2019-11-14T15:42:21+03:00
Происшествия

В уфимском озере массово гибнет рыба

Местный рыбак заснял прибитых к берегу сорожку и баклю [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На уфимском озере Лихачёвская излучина, которое в народе обычно называют Пьяным массово гибнет рыба. Тревогу забил местный житель. Он пришел на водоем и увидел большое количество прибитых к берегу мертвых рыб. Происходящее мужчина заснял на камеру телефона и опубликал в популярном городском сообществе ВКонтакте.

– Бакля дохнет в пьяном озере. Выбрасывает прямо на берег. Сдохшие сорожки. То ли отравили, то ли не знаю что. Вот воду качают с Кашкадана. Может, оттуда она сдохшая, – предположил за кадром оператор.

Автор поста заподозрил, что к инциденту может быть причастен местный пивзавод, который якобы не в первый раз «сбрасывает свои отходы в залив Уфимки». К слову, Пьяное озеро связано с рекой Уфой узким перешейком.

Министерство экологии и природоохранительная прокуратура пока не дали комментарий по ситуации на Лихачевской излучине. Не исключено, что в ближайшее время надзорные органы наведаются сюда с проверкой.

На уфимском озере гибнет рыба // 14.11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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