В уфимском озере массово гибнет рыба
На уфимском озере Лихачёвская излучина, которое в народе обычно называют Пьяным массово гибнет рыба. Тревогу забил местный житель. Он пришел на водоем и увидел большое количество прибитых к берегу мертвых рыб. Происходящее мужчина заснял на камеру телефона и опубликал в популярном городском сообществе ВКонтакте.
– Бакля дохнет в пьяном озере. Выбрасывает прямо на берег. Сдохшие сорожки. То ли отравили, то ли не знаю что. Вот воду качают с Кашкадана. Может, оттуда она сдохшая, – предположил за кадром оператор.
Автор поста заподозрил, что к инциденту может быть причастен местный пивзавод, который якобы не в первый раз «сбрасывает свои отходы в залив Уфимки». К слову, Пьяное озеро связано с рекой Уфой узким перешейком.
Министерство экологии и природоохранительная прокуратура пока не дали комментарий по ситуации на Лихачевской излучине. Не исключено, что в ближайшее время надзорные органы наведаются сюда с проверкой.
На уфимском озере гибнет рыба // 14.11.
ИСТОЧНИК KP.RU