В Уфе повторно пройдет аукцион на строительство поликлиники РКБ Куватова за 1 млрд рублей

14 Нояб. 16:57 2019-11-14T16:57:21+03:00

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В Уфе пройдет повторный аукцион по отбору подрядчика для строительства поликлиники РКБ имени Куватова. Торги назначены на последний день приема заявок – 25 ноября. Заказчиком выступит «Управление капитального строительства республики Башкортостан».

Результаты предыдущего аукциона, который прошел в октябре, были аннулированы по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В тот раз победителем стала уфимская компания «Дортрансстрой». Потенциальный подрядчик предложил исполнить контракт за 1,038 млрд рублей при начальной стоимости в 1,044, уточняют коллеги из «РБК-Уфа». Максимальная цена на новых торгах осталась неизменной.

Деньги на строительство поликлиники будут выделены из средств Республиканской адресной инвестиционной программы. При этом не исключается, что федеральный бюджет в дальнейшем обеспечит софинансирование понесенных расходов.

Выигравший торги подрядчик должен будет ввести в эксплуатацию медучреждение не позже ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU