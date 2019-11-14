Упавшая в автобусе уфимка отсудила у страховщика 200 тысяч рублей

14 Нояб. 14:50 2019-11-14T14:50:36+03:00

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Калининский районный суд обязал страховую компанию выплатить 200 тысяч рублей уфимке, которая упала в автобусе после резкого торможения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Случай произошел в ноябре прошлого года на улице Ульяновых. Водитель автобуса резко затормозил, в результате чего пожилая женщина упала и получила перелом ребра. Пострадавшая подала в суд на обслуживающего перевозчика страховщика, который отказался добровольно выплачивать компенсацию.

На суде женщина получила поддержку прокуратуры. В пользу пострадавшей была взыскана компенсация морального вреда, страховое возмещение, судебные расходы и штрафы за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. В общей сложности истица получила более 197 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU