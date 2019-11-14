Некоторым депутатам в Башкирии позволят не отчитываться о доходах

14 Нояб. 14:07 2019-11-14T14:21:34+03:00

Речь идет только о тех слугах народа, которые не получают зарплату из бюджета

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Депутаты Курултая Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят поправки в закон «О местном самоуправлении», которые освободят депутатов сельских поселений от сдачи отчетов о доходах. Речь идет только о тех слугах народа, которые не получают зарплату из бюджета.

– Эти люди занимаются проблемами своего села бесплатно, на общественных началах, но вынуждены ежегодно собирать разные справки и составлять сложные по своей форме отчеты, – пояснил спикер парламента Константин Толкачев мотивировку инициативы. – Для получения справок от тех же банков надо выезжать в райцентр или в город. Если в отчетах есть неточности, это создает дополнительную работу органам прокуратуры.

Впрочем, крупные расходы депутатов останутся под бдительным контролем надзорных органов. Если народный избранник приобретет дома, авто или ценные бумаги на сумму, превышающую совокупный с супругой или супругом доход за три последних года, то он будет обязан объяснить источник средств.

ИСТОЧНИК KP.RU