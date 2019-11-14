2019-11-14T12:32:19+03:00
Общество

«Своих не бросаем»: Радий Хабиров рассказал о матери в Башкирии, которая не может получить гражданство для себя и детей

Руководитель республики пообещал помочь семье
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Рожденная в Башкирии мать Гульмира Бикчурина не может получить российское гражданство для себя и своих детей. О том, что женщина «сражается с бюрократизмом», рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.

– Они вернулись в Куюргазинский район из Узбекистана в 2012 году, и если им не помочь – дети даже на ЕГЭ не зарегистрируются. Помогаем, как полагается, всем миром. История не оставила равнодушными ни соседей, ни учителей, ни администрацию Куюргазов, – написал Хабиров.

Он пообещал помочь семье с поездкой в Москву и Уфу, присмотреть за детьми и подготовить так, чтобы не Гульмира не нарвалась на отказ. Руководитель республики добавил, что этническое происхождение человека или то, что у него написано в документах, не имеет никакого значения.

–Живем по соседству – значит, не будем безучастны, если человек страдает. Это и означает – своих не бросаем, – подытожил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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