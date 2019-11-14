2019-11-14T12:49:09+03:00
Общество

В Стерлитамаке за 2019 год погибли 16 младенцев

Печальную статистику огласили во время интервью с главврачом детской городской больницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Медицинское сообщество бьет кличМедицинское сообщество бьет клич
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В башкирском городе Стерлитамаке с начала 2019 года погибли 16 младенцев. Об этом стало известно в ходе интервью с главврачом городской детской больницы и главный внештатный специалист Минздрава республики в Стерлитамаке Борисом Шариповым.

По словам интервьюера Екатерины Кирилоовой, в Стерлитамаке 16 детей до года погибли в результате бытовых травм или неосторожности родителей.

– Мы этот вопрос держим на особом контроле, – говорит Шарипов. – В частности нас волнуют совсем маленькие детишки. Если взять статистику [смертности среди младенцев] в целом, не только по городу Стерлитамаку, есть ряд случаев, когда несчастный случай происходит дома: утонувшие от неприсмотра, несовместимые с жизнью травмы во время игр. Мы всем сообществом медицинским бьем клич. Пытаемся донести до каждого родителя о мерах необходимой безопасности, особенно детей первого года жизни.

Медики настоятельно рекомендуют не оставлять детей до года без присмотра. При этом ребенка необходимо класть в отдельную детскую кроватку. Среди тенденций несчастных случаев отмечается оставление ребенка с матерью в одной кровати.

Интервью с главврачом детской больницы Стерлитамака Борисом Шариповым.Выпал на пол из раковины, мама задушила грудью, обойдемся без скорой . С начала года в Стерлитамаке 16 младенцев до года погибли в результате бытовых травм или неосторожности родителей. Я просто в ужасе. Какая же это трагедия - малыш, только-только пришедший в наш мир, погибает от рук родителей! Как предотвратить такие истории, расскажет в прямом эфире врач-травматолог-ортопед с 13-летним стажем Борис Мухтарович Шарипов. Это главврач детской больницы на Нагуманова и главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РБ в Стерлитамаке. Нашей темой стала безопасность детей до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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