2019-11-14T11:52:00+03:00
Недвижимость

ГК «Первый Трест» использует новый тренд в архитектуре – сценарное проектирование

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При проектировании своих домов ГК «Первый Трест» использует метод «сценарного проектирования» и благодаря этому планировочные решения обеспечивают комфорт всей семьи на долгие годы, - сообщает bashinform.ru.

Ведь один из критериев счастливой жизни – комфортное жилое пространство в новом современном доме.

Покупая жильё в списке пожеланий большинства: благоустроенная территория, развитая инфраструктура, панорамные окна, высокотехнологичные лифты, функциональные подъезды с дизайнерской отделкой и колясочными, повышенная тепло- и звукоизоляция, но одним из основных критериев при покупке является удобство планировочного решения.

В настоящее время подход к проектированию квартир переживает новый этап. То, какими должны быть планировочные решения уже не столько диктуется решениями архитектурных бюро, сколько исходит от самих людей – будущих покупателей. Помимо площади, расположения и определённого количества комнат очень важна эргономика жилого пространства. Это в корне меняет привычные некогда планировки.

«ГК «Первый Трест» проектируя свои объекты ориентируется на разные аудитории. Каждый день общаясь со своими покупателями и получая обратную связь мы точно знаем какими должны быть идеальные квартиры. Создавая проекты, мы полностью проживаем сценарий жизни в этой квартире, мы представляем себя на месте будущего жильца и смотрим насколько удобно нам будет там жить. Для покупателей важны удобство и рациональность приобретаемой площади. Никто не хочет переплачивать за излишне большие коридоры. Чтобы оценить эффективность помещения, мы расставляем в планировках мебель, благодаря чему понимаем на месте ли у нас располагается окно, или если его сдвинуть, то там может встать шкаф или диван», – Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».

На сегодняшний день в продаже большой выбор квартир с продуманными планировками в новой секции Г 22 литера в ЖК «Уфимский Кремль». Каждый тип квартир имеет несколько вариантов конфигурации и метража, а это значит, что вы сможете найти именно то, что вам нужно.

Хотите собираться как можно чаще всей семьей? Для вас квартиры с большой кухней-гостиной. Нужны дополнительные метры для хранения вещей? Тогда вам идеально подойдёт решение с гардеробной в квартире или отдельная кладовая на -2 этаже, на который можно спуститься на лифте. У вас большая и дружная семья? Рассмотрите варианты 4-комнатных квартир с разнесёнными спальнями, двумя санузлами и отдельной прачечной.

Вы тоже хотите квартиру, где нет бесполезных пространств, а «умные» планировки предусматривают всё для комфортной жизни? Ждём вас в наших офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1 и ТЦ «Мега».

Задать все интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

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