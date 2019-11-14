2019-11-14T11:47:59+03:00
Общество

«Счет сейчас идет буквально на минуты»: уфимец Артур Саляев пропал по пути в больницу

34-летний мужчина не дошел до больницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Артур отправился на медицинскую процедуру и пропалАртур отправился на медицинскую процедуру и пропал
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В Уфе разыскивают 34-летнего Артура Саляева. Мужчина пропал в канун своего дня рождения по пути в больницу.

– Вчера ушел на процедуру гемодиализа и не вернулся. До больницы на перекрестке К.Маркса и Революционная не дошел, – рассказали близкие уфимца.

Связаться с Артуром по телефону не удалось. Как оказалось, он оставил мобильный дома.

– У парня не работают обе почки, поэтому счет сейчас идет буквально на минуты: день-два без процедуры гемодиализа могут стать роковыми, – добавили обеспокоенные родственники.

Близким Артура остается надеяться на помощь неравнодушных земляков: всех, кто видел парня вчера, 13 ноября, или случайно встретил сегодня, просят позвонить по номеру 8-962-52-53-711.

ИСТОЧНИК KP.RU

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