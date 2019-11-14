«Счет сейчас идет буквально на минуты»: уфимец Артур Саляев пропал по пути в больницу
В Уфе разыскивают 34-летнего Артура Саляева. Мужчина пропал в канун своего дня рождения по пути в больницу.
– Вчера ушел на процедуру гемодиализа и не вернулся. До больницы на перекрестке К.Маркса и Революционная не дошел, – рассказали близкие уфимца.
Связаться с Артуром по телефону не удалось. Как оказалось, он оставил мобильный дома.
– У парня не работают обе почки, поэтому счет сейчас идет буквально на минуты: день-два без процедуры гемодиализа могут стать роковыми, – добавили обеспокоенные родственники.
Близким Артура остается надеяться на помощь неравнодушных земляков: всех, кто видел парня вчера, 13 ноября, или случайно встретил сегодня, просят позвонить по номеру 8-962-52-53-711.
ИСТОЧНИК KP.RU