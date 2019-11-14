В Башкирии забойщик скота не надел кольчужный фартук и получил ножевое ранение

14 Нояб. 10:51 2019-11-14T10:51:54+03:00

Нож выскользнул из рук работника цеха и воткнулся в грудь

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В Мелезуовском районе Башкирии забойщик скота получил тяжелую травму, не удержав нож во время работы. О случае рассказали в Гострудинспекции республики.

Инцидент произошел 14 сентября на одном из предприятий района. Из рук 35-летнего мясника во время разделки свиных туш выскользнул нож. Орудие воткнулось в правую сторону грудной клетки работника. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу. Врачи диагностировали колото-резаную рану с повреждением легкого.

В ходе проверки сотрудники Гострудинспекции выяснили, что причиной несчастного случая стало «неприменение работником средств индивидуальной защиты». Он не надел так называемый кольчужный фартук. Несмотря на это, он был допущен к работе, что является нарушением требований охраны труда.

В отношении организации и должностных лиц был составлен административный протокол и назначен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU