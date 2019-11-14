Парламенты Башкирии и Татарстана заявили о намерениях сотрудничать

14 Нояб. 07:17 2019-11-14T07:17:30+03:00

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Накануне в Уфе спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев и его коллега из Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подписали Меморандум о сотрудничестве между региональными парламентами. Подписание документа о намерениях прошло в рамках официального визита спикера Госсовета Татарстана в Башкирию. Сам документ был опубликован на сайте парламента Татарстана.

Согласно документу, депутаты региональных парламентов будут обмениваться опытом законотворческой деятельности, «проводить совместные действия по укреплению единства народов», проводить совместные мероприятия и так далее.

Впервые Меморандум о сотрудничестве между Курултаем Башкирии и Госсоветом Татарстана было подписано 22 марта 1997 года.

ИСТОЧНИК KP.RU