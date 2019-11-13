Назначен новый глава Управления дорожного хозяйства Башкирии
Ведомство возглавил бывший налоговик
Фото: пресс-служба Гостранса Башкирии
Изменить размер текста:
В Управлении дорожного хозяйства Башкирии сменился руководитель. Теперь ведомство будет возглавлять Алан Марзаев. Сегодня, 13 ноября, глава гостранса Башкирии представил его коллективу управления.
Как сообщили в пресс-службе госкомитета по транспорту республики, ранее Алан Марзаев возглавлял инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Домодедово, что в Московской области. Последнее время он занимал должность советника главы Башкирии Радия Хабирова.
Известно, что новый глава упрдора родился в 1973 году. Он женат и имеет четверых детей.
ИСТОЧНИК KP.RU