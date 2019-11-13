Назначен новый глава Управления дорожного хозяйства Башкирии

13 Нояб. 20:23 2019-11-13T20:23:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Управлении дорожного хозяйства Башкирии сменился руководитель. Теперь ведомство будет возглавлять Алан Марзаев. Сегодня, 13 ноября, глава гостранса Башкирии представил его коллективу управления.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета по транспорту республики, ранее Алан Марзаев возглавлял инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Домодедово, что в Московской области. Последнее время он занимал должность советника главы Башкирии Радия Хабирова.

Известно, что новый глава упрдора родился в 1973 году. Он женат и имеет четверых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU