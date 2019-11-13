В уфимской ГИБДД произошли кадровые изменения
Новым замом командира столичного полка назначен Олег Дмитриев
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Майора полиции Олега Дмитриева назначили заместителем командира столичного полка ДПС ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
Олег Дмитриев родился в Уфе в 1977 году. В 2003 окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция.
Новый замкомандира полка проработал на разных должностях. Был инспектором отдельного батальона республиканской ГИБДД. Часть его служебной карьеры прошла в контрольно-профилактическом отделе управления дорожной полиции по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU