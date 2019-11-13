«Во время беременности началась кровавая рвота»: врачи спасают жизнь молодой матери двоих детей из Башкирии
26-летняя Эльвира Конрад из села Пришиб борется с коварным недугом - у женщины обнаружили лейкоз.
Болезнь проявилась, когда молодая мать ждала второго ребенка.
- Эльвире стало очень плохо: начались кровотечения и кровавая рвота. Ее госпитализировали, провели несколько анализов крови, - сообщают волонтеры Фонда борьбы с лейкемией.
Когда врачи поняли, что у женщины рак, то побоялись сказать сразу - все-таки вот-вот Эльвира должна была родить.
- Эльвира узнала диагноз на последнем месяце беременности, когда ее перевели в другую больницу. Местные врачи не подозревали, что Эльвира не в курсе, и говорили о лейкозе открыто. Правда шокировала ее, женщина испугалась не столько за свою жизнь, сколько за судьбу годовалой дочки и еще не рожденного сына, - добавили волонтеры.
Эльвире решили сделать срочное кесарево, после которого у женщины открылось кровотечение. Новорожденного сына она едва успела увидеть. Сразу после родов женщину направили в Москву на лечение.
Сейчас она проходит курс химиотерапии, который нужно сочетать с приемом триоксида мышьяка. Как сообщает Фонд борьбы с лейкемией, в России это лекарство не зарегистрировано, его нужно ввозить из-за рубежа. К тому же стоит средство 154 тысячи рублей - таких денег у молодой матери нет, и собирают их всем миром. На данный момент собрано чуть больше 90 тысяч рублей.
Пожертвования принимаются на сайте Фонда борьбы с лейкемией.
ИСТОЧНИК KP.RU