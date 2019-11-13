«Во время беременности началась кровавая рвота»: врачи спасают жизнь молодой матери двоих детей из Башкирии

13 Нояб. 20:46 2019-11-14T08:50:42+03:00

Эльвира надеется как можно скорее одолеть болезнь и вернуться к детям

Женщине нужны дорогостоящие лекарства, которые можно приобрести только за рубежом

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26-летняя Эльвира Конрад из села Пришиб борется с коварным недугом - у женщины обнаружили лейкоз.

Болезнь проявилась, когда молодая мать ждала второго ребенка.

- Эльвире стало очень плохо: начались кровотечения и кровавая рвота. Ее госпитализировали, провели несколько анализов крови, - сообщают волонтеры Фонда борьбы с лейкемией.

Когда врачи поняли, что у женщины рак, то побоялись сказать сразу - все-таки вот-вот Эльвира должна была родить.

- Эльвира узнала диагноз на последнем месяце беременности, когда ее перевели в другую больницу. Местные врачи не подозревали, что Эльвира не в курсе, и говорили о лейкозе открыто. Правда шокировала ее, женщина испугалась не столько за свою жизнь, сколько за судьбу годовалой дочки и еще не рожденного сына, - добавили волонтеры.

Эльвире решили сделать срочное кесарево, после которого у женщины открылось кровотечение. Новорожденного сына она едва успела увидеть. Сразу после родов женщину направили в Москву на лечение.

Сейчас она проходит курс химиотерапии, который нужно сочетать с приемом триоксида мышьяка. Как сообщает Фонд борьбы с лейкемией, в России это лекарство не зарегистрировано, его нужно ввозить из-за рубежа. К тому же стоит средство 154 тысячи рублей - таких денег у молодой матери нет, и собирают их всем миром. На данный момент собрано чуть больше 90 тысяч рублей.

Пожертвования принимаются на сайте Фонда борьбы с лейкемией.

ИСТОЧНИК KP.RU