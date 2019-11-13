2019-11-13T19:21:59+03:00
Общество

Фейковая новость о пельменном цехе в здании морга напугала жителей Башкирии

Ложную информацию опроверг главный врач детской больницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Это фото было прикреплено к посту с фейковой информациейЭто фото было прикреплено к посту с фейковой информацией
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Сегодня, 13 ноября, в пабликах Стерлитамака в соцсетях активно распространялась информация о том, что в бывшем морге на улице Нагуманова обустроили пельменный цех.

– Там же все пропитано формалином и трупным ядом, – написала горожанка.

К посту был прикреплен снимок двери, на которой был приклеен лист с названием предприятия: «Алтыш-Юрта» «Пельменный цех».

В комментариях пользователи разделились на две группы. Одни были шокированы и возмущены решением разместить цех в бывшем здании морга, а другие утверждали, что информация не соответствует действительности. Истинным оказалось мнение второй группы.

Ясность в ситуацию внес главный врач детской больницы, на территории которой ранее располагалась судмедэкспертиза. Борис Шарипов записал целое видеообращение к жителям города.

Медик объяснил, что прошлое здание судмедэкспертизы сейчас закрыто, а на ее дверях – которая, к слову, другого цвета, нежели изображенная в посте с фейковой информацией – висит объявление о том, что учреждение переехало на улицу Комарова. Пельменный цех, как выяснилось, размещается в соседнем здании. Оно расположено на территории железнодорожной больницы и арендуется на законных основаниях.

Обращение главного врача детской больницы в Стерлитамаке.

Обращение главного врача детской больницы в Стерлитамаке - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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