2019-11-13T15:43:17+03:00
Общество

Парламентарии Башкирии хотят ограничить ввод загрязняющих производств

Депутаты готовят поправки в экологический кодекс
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Депутаты Башкирии намерены снизить ущерб экосистеме с помощью ограничительных мерДепутаты Башкирии намерены снизить ущерб экосистеме с помощью ограничительных мерФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Депутаты Курултая разрабатывают ряд поправок в Экологический кодекс Башкирии для ограничения загрязняющих производств. Парламентарии намерены снизить негативное влияние деятельности человека на экосистему. По словам спикера башкирского парламента, планируется внести положения, ограничивающие «ввод новых «вредных» производств».

– С 1 января 2020 года новые объекты капитального строительства, которые оказывают значительное негативное влияние на окружающую среду, будет разрешено вводить в эксплуатацию только в том случае, если по своим экологическим параметрам они не уступают наилучшим доступным технологиям, – заявил Константин Толкачев.

Поправки затронут актуальные для Башкирии области нефтедобычи и нефтепереработки, добычи и обогащения руд цветных металлов, производство основных органических и неорганических веществ. Если то или иное предприятие не будет соответствовать требованиям экологичности, его ввод будет запрещен.

Толкачев также отметил, что если за качество продукта отвечает рынок, то государство должно контролировать воздействие производства на окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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