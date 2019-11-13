2019-11-13T15:57:00+03:00
Общество

В Башкирии рассказали, что убило собаку, которую любили дети всего города

Самый добрый пес Стерлитамака стал жертвой отлова
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Погибшая в Стерлитамаке собака была любимицей округиПогибшая в Стерлитамаке собака была любимицей округи
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В организации Альянс Защитников Животных назвали причину смерти убитой в башкирском городе Стерлитамаке собаки по кличке Маша. Согласно заключению медэксперта, у животного остановилась сердце в результате острого отравления препаратом. На трупе Маши обнаружили иглу длинной 50 мм.

Любимица одного из дворов в Стерлитамаке погибла 26 октября. Ее обнаружили дети возле школы №115. На фотографиях с места происшествия видно, как местная детвора не может сдержать слез, у них началась настоящая истерика. И неудивительно, ведь собака была для них настоящим другом.

– Она провожала детей в школу и встречала их, а маленькие совсем дети этого дома практически катались на ней, она охраняла детей от пьяных и подозрительных личностей, – пишет Ольга Рожкова, инспектор Альянса Защитников Животных. – Утром она проводила детей в школу, примерно около 13 часов дня очевидцы видели, как ее било в судорогах.

С одной из девочек, которая обнаружила тело Маши, до сих пор работают психологи

С одной из девочек, которая обнаружила тело Маши, до сих пор работают психологи

Через день после смерти Маши сотрудники АЗЖ вызвали полицейских и следственную группу, а потом написали заявление. Мертвую собаку отправили на медицинскую экспертизу в Уфу. 29 октября специалист вынес вердикт – Маша была отравлена препаратом Адилин-Супер. На теле, в левой почке животного была обнаружена игла длинной 50 мм.

– Непосредственной причиной смерти животного стала остановка дыхания, вследствие острого отравления, предположительно, препаратом Адилин-Супер. После попадания инъекционного дротика, согласно инструкции содержащего этот препарат, через поясничную область животного в брюшную полость и почку, – следует из текста заключения профессора Евгения Сковородина.

Согласно заключению эксперта, собаку отравили

Согласно заключению эксперта, собаку отравили

В городском паблике Альянса Защитников Животных утверждают, что «Машку убил отлов, который по тендеру обязан стерилизовать, вакцинировать и выпускать на прежнее место обитания. На деле же, по мнению активистов, животных убивают дротиками с отравляющим веществом. Несмотря на многочисленные заявления горожан и зоозащитников, «дело так и не продвинулось в сторону правды». Активисты АЗЖ просят привлечь внимание к проблему широкую общественность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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