2019-11-13T14:11:50+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии легковушка опрокинулась в кювет: две женщины скончались на месте

Супружеская пара подобрала попутчиков и разбилась
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня утром, 13 ноября, на трассе в Башкирии в ДТП погибли две женщины, Еще двух человек госпитализировали.

Смертельная авария была зафиксирована в Салаватском районе на 10 километре трассы Малояз-Верхние Киги-Ункурда, сообщает ГИБДД республики. По предварительной информации, 37-летняя жительница одной из местных деревень за рулем автомобиля Lifan съехала в кювет с последующим опрокидыванием.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В результате ДТП погибла сама водитель и 43-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сиденье. Сотрудники дорожной полиции выяснили, что в легковушке находилась супружеская пара.

– По пути они взяли трёх пассажиров, двух женщин и мужчину. Одна из них вышеупомянута в числе погибших. Мужчина и женщина госпитализированы с травмами, – передали в пресс-службе госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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