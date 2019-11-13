В Уфе задержали водителя, который сбил мужчину и сбежал с места ДТП

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-13T13:14:18+03:00

Месяц назад его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение

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Сотрудники уфимской ГИБДД задержали водителя, который сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Правонарушителем оказался 34-летний местный житель. Об этом рассказали в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП случилось вечером 7 ноября на перекрестке улиц Гагарина и Ковшовой. Автомобилист за рулем Daewoo Nexia при повороте сбил 41-летнего мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть на «зеленый» сигнал светофора. После наезда водитель даже не стал останавливаться. Потерпевший получил различные ушибы.

На следующий день сотрудники ГИБДД обратились к возможным очевидцам инцидента с просьбой сообщить любую информацию о виновнике ДТП. К правоохранителям обратился неравнодушный гражданин, благодаря которому удалось установить госномер машины. В конечном счете водитель был задержан.

Вчера, 12 ноября, мировой судья Октябрьского района столицы вынес вердикт в отношении нерадивого автомобилиста. Его лишили водительских прав на один год. В ходе разбирательства стало известно, что буквально месяц назад мужчину уже задерживали за аналогичное правонарушение. Тогда он отделался административным арестом.

В Уфе задержали водителя, который сбил пешехода // 13.11.

ИСТОЧНИК KP.RU