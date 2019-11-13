Дебошир из Башкирии угрожал ножом росгвардейцам

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-13T12:21:31+03:00

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В башкирском городе Дюртюли местный житель угрожал ножом росгвадрейцам. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Инцидент произошел вчера, 12 ноября, за час до полуночи. На пункт централизованной охраны Росгвардии в городе Дюртюли поступил тревожный сигнал из охраняемой квартиры на улице Губкина.

Прибыв на вызов, росгвардейцы увидели на пороге жилища нетрезвого мужчину. Когда он увидел людей в форме, то сразу же схватился за кухонный нож и стал угрожать им. Однако продлилось это недолго: его сразу же обезоружили и задержали. Вскоре бузотер оказался в отделе полиции для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве добавили, что тревожную кнопку нажала супруга дебошира. Она опасалась, что во время скандала мужчина мог что-то сделать с ней или ее ребенком. Известно, что ранее 44-летний задержанный судим не был.

ИСТОЧНИК KP.RU