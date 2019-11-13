2019-11-13T12:21:31+03:00
Происшествия

Дебошир из Башкирии угрожал ножом росгвардейцам

Правоохранители оперативно обезоружили мужчину
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: пресс-служба Росгвардиифото: пресс-служба Росгвардии
Изменить размер текста:

В башкирском городе Дюртюли местный житель угрожал ножом росгвадрейцам. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Инцидент произошел вчера, 12 ноября, за час до полуночи. На пункт централизованной охраны Росгвардии в городе Дюртюли поступил тревожный сигнал из охраняемой квартиры на улице Губкина.

Прибыв на вызов, росгвардейцы увидели на пороге жилища нетрезвого мужчину. Когда он увидел людей в форме, то сразу же схватился за кухонный нож и стал угрожать им. Однако продлилось это недолго: его сразу же обезоружили и задержали. Вскоре бузотер оказался в отделе полиции для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве добавили, что тревожную кнопку нажала супруга дебошира. Она опасалась, что во время скандала мужчина мог что-то сделать с ней или ее ребенком. Известно, что ранее 44-летний задержанный судим не был.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе задержали водителя, который сбил мужчину и сбежал с места ДТП
«Мы ждём тебя в Уфе»: Радий Хабиров нашел башкирского Цукерберга
Житель Башкирии погиб из-за разрыва шланга
В Башкирии легковушка залетела под фуру – погиб молодой водитель
В Уфе вспыхнул пожар в частном доме
Банк УРАЛСИБ с 11 ноября 2019 г снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Молодая мама из Башкирии жестоко наказала 54-летнего любовника
Прокуратура Башкирии проверит скандальное видео, на котором бизнесмен натравил 9-летнего сына на журналиста
«Не будет у вас хорошей жизни!»: в Уфе зоозащитники устроили травлю 14-летней школьницы и ее бабушки из-за щенка
На дорогах Уфы в текущем году произошло более 18 тысяч ДТП и погиб 31 человек
«Дочь заняла последнюю койку в коридоре»: уфимских школьников косит опасная бактерия
На проект единого парковочного пространства в Уфе власти выделят более 9 млн рублей
Уфимскую больницу, в поликлинике при которой по лестнице ползла пациентка, признали совершенством
Жителям Башкирии поменяют загранпаспорта, выданные в феврале-октябре 2019 года
Прокуратура нашла нарушения в деятельности Минтруда Башкирии
Гол воспитанника «Салавата Юлаева» помог сборной России обыграть соперников из Канады
Заполните опрос – выиграйте сертификаты от партнеров «Комсомольской правды»
Жителей садового товарищества под Уфой отрезали от дороги и транспорта
Радий Хабиров пообещал отремонтировать все мосты в Башкирии до 2024 года