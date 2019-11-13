2019-11-13T11:44:08+03:00
Общество

«Мы ждём тебя в Уфе»: Радий Хабиров нашел башкирского Цукерберга

Глава Башкирии рассказал о талантливом студенте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях рассказал о «башкирском Цукерберге», студенте второго курса Санкт-Петербургского университета информационных технологий Артуре Шайхатарове.

– Он разработал мессенджер для общения слепоглухих. Таких людей в нашей стране более 15 тысяч. Артур написал для них программу, которая позволяет легко обмениваться сообщениями посредством обычного телефона и смарт-часов, – написал руководитель региона.

Хабиров пояснил, что текст сообщения передается азбукой Морзе на часы. Ответ набивается в виде точек и тире на экране гаджета. Как оказалось, работать над приложением Артур начал, когда был еще школьником уфимского лицея №42. С этим проектом парень выиграл престижный юношеский грант «Умник». На днях Артур презентовал свое детище на престижной международной конференции TEDx.

В конце своего поста руководитель республики обратился к талантливому студенту: «После обучения в вузе мы ждём тебя в Уфе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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