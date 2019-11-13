2019-11-13T13:15:36+03:00
Происшествия

Житель Башкирии погиб из-за разрыва шланга

Госутрудинспекция начала расследовать несчастный случай
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: Гострудинспекцияфото: Гострудинспекция
Изменить размер текста:

На предприятии в башкирском Стерлитамаке погиб 42-летний рабочий. Об инциденте рассказали в региональной Гострудинспекции.

Трагедия произошла в минувший понедельник, 11 ноября. Во время гидравлических испытаний по невыясненным причинам произошел разрыв гибкого рукава трубопровода. Находившийся поблизости мастер отдела технического контроля получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Известно, что компания, в которой работал погибший, занимается проектированием и производством оборудования для геологоразведки и бурения. Причины и обстоятельства произошедшего выяснит сотрудник Гострудинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе задержали водителя, который сбил мужчину и сбежал с места ДТП
Дебошир из Башкирии угрожал ножом росгвардейцам
«Мы ждём тебя в Уфе»: Радий Хабиров нашел башкирского Цукерберга
В Башкирии легковушка залетела под фуру – погиб молодой водитель
В Уфе вспыхнул пожар в частном доме
Банк УРАЛСИБ с 11 ноября 2019 г снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Молодая мама из Башкирии жестоко наказала 54-летнего любовника
Прокуратура Башкирии проверит скандальное видео, на котором бизнесмен натравил 9-летнего сына на журналиста
«Не будет у вас хорошей жизни!»: в Уфе зоозащитники устроили травлю 14-летней школьницы и ее бабушки из-за щенка
На дорогах Уфы в текущем году произошло более 18 тысяч ДТП и погиб 31 человек
«Дочь заняла последнюю койку в коридоре»: уфимских школьников косит опасная бактерия
На проект единого парковочного пространства в Уфе власти выделят более 9 млн рублей
Уфимскую больницу, в поликлинике при которой по лестнице ползла пациентка, признали совершенством
Жителям Башкирии поменяют загранпаспорта, выданные в феврале-октябре 2019 года
Прокуратура нашла нарушения в деятельности Минтруда Башкирии
Гол воспитанника «Салавата Юлаева» помог сборной России обыграть соперников из Канады
Заполните опрос – выиграйте сертификаты от партнеров «Комсомольской правды»
Жителей садового товарищества под Уфой отрезали от дороги и транспорта
Радий Хабиров пообещал отремонтировать все мосты в Башкирии до 2024 года