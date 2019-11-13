Житель Башкирии погиб из-за разрыва шланга
На предприятии в башкирском Стерлитамаке погиб 42-летний рабочий. Об инциденте рассказали в региональной Гострудинспекции.
Трагедия произошла в минувший понедельник, 11 ноября. Во время гидравлических испытаний по невыясненным причинам произошел разрыв гибкого рукава трубопровода. Находившийся поблизости мастер отдела технического контроля получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.
Известно, что компания, в которой работал погибший, занимается проектированием и производством оборудования для геологоразведки и бурения. Причины и обстоятельства произошедшего выяснит сотрудник Гострудинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU