Житель Башкирии погиб из-за разрыва шланга

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-13T13:15:36+03:00

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На предприятии в башкирском Стерлитамаке погиб 42-летний рабочий. Об инциденте рассказали в региональной Гострудинспекции.

Трагедия произошла в минувший понедельник, 11 ноября. Во время гидравлических испытаний по невыясненным причинам произошел разрыв гибкого рукава трубопровода. Находившийся поблизости мастер отдела технического контроля получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Известно, что компания, в которой работал погибший, занимается проектированием и производством оборудования для геологоразведки и бурения. Причины и обстоятельства произошедшего выяснит сотрудник Гострудинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU