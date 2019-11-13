2019-11-13T10:11:31+03:00
Происшествия

В Башкирии легковушка залетела под фуру – погиб молодой водитель

Грузовая машина стояла на "аварийке"
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне вечером, 12 ноября, в Башкирии произошло смертельное ДТП: легковушка залетела под фуру. Большегруз остановился на полосе, сообщает республиканская ГИБДД.

Дорожный инцидент с летальным исходом случился на 1483 километре федеральной трассы М-5 под Уфой близ села Русский Юрмаш. По предварительным данным, 28-летний житель Иглинского района за рулем Chevrolet Lacetti залетел под прицеп грузовика Iveco, который стоял в попутном направлении. Основной удар пришелся на место водителя. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Инспекторам ГИБДД 40-летний шофер большегруза рассказал, что остановился на трассе, чтобы обнаружить источник постороннего шума в машине, который он услышал в пути. Он также отметил, что предварительно включил аварийную сигнализацию. Госавтоинспекторы начали расследование ДТП.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 11 аварий, в которых один человек погиб и 14 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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