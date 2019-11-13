В Башкирии легковушка залетела под фуру – погиб молодой водитель
Накануне вечером, 12 ноября, в Башкирии произошло смертельное ДТП: легковушка залетела под фуру. Большегруз остановился на полосе, сообщает республиканская ГИБДД.
Дорожный инцидент с летальным исходом случился на 1483 километре федеральной трассы М-5 под Уфой близ села Русский Юрмаш. По предварительным данным, 28-летний житель Иглинского района за рулем Chevrolet Lacetti залетел под прицеп грузовика Iveco, который стоял в попутном направлении. Основной удар пришелся на место водителя. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
фото: ГИБДД РБ
Инспекторам ГИБДД 40-летний шофер большегруза рассказал, что остановился на трассе, чтобы обнаружить источник постороннего шума в машине, который он услышал в пути. Он также отметил, что предварительно включил аварийную сигнализацию. Госавтоинспекторы начали расследование ДТП.
фото: ГИБДД РБ
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 11 аварий, в которых один человек погиб и 14 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU