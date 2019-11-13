В Уфе вспыхнул пожар в частном доме
Сегодня утром, 13 ноября, в районе Зеленая роща сгорел частный дом. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.
Сообщение о пожаре на пульт диспетчера экстренного ведомства поступило в 8:43. Загорелся частный дом на пересечении улиц Кувыкина и Софьи Перовской. На место были направлены силы и средства МЧС: четыре машины и 12 человек личного состава. По прибытии сотрудников происходило открытое горение в деревянном доме. Локализовать пожар огнеборцам удалось в 9:02, а подавить открытое горение – в 9:14.
фото: МЧС РБ
В происшествии обошлось без погибших и пострадавших. Установлением причин пожара займется дознаватель МЧС.
фото: МЧС РБ
ИСТОЧНИК KP.RU