2019-11-13T09:07:29+03:00
Происшествия

Молодая мама из Башкирии жестоко проучила зрелого любовника

Бытовая ссора закончилась тремя ножевыми ранениями
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ранее девушка уже проходила по уголовному делуРанее девушка уже проходила по уголовному делу
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Молодая мама из Башкирии нанесла три удара ножом своему любовнику. Врачи с трудом спасли мужчину. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что поздней ночью 10 ноября в ЦРБ по Зианчуринскому району из деревни Новопавловка был доставлен мужчина с двумя проникающими ножевыми ранениями грудной клетки и одним – живота.

Параллельно с тем как медики спасали жизнь 54-летнему пострадавшему, полицейские выехали по его адресу, чтобы выяснить, что произошло. Следственно-оперативная группа установила, что ранения мужчине нанесла 26-летняя любовница. Пара повздорила на почве ревности в ходе совместного распития алкоголя. Девушка вспылила, схватила со стола нож и трижды ударила им сожителя.

На допросе задержанная дала признательные показания. Известно, что в 2018 году она уже представала перед судом по уголовной статье за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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