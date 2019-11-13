2019-11-13T09:04:15+03:00
Общество

Прокуратура Башкирии проверит скандальное видео, на котором бизнесмен натравил 9-летнего сына на журналиста

Конфликт с участием предпринимателя, местных властей и горожан развернулся в Нефтекамске
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Республиканская прокуратура проверит видеоматериал, на кадрах которого бизнесмен из Нефтекамска заставлял своего 9-летнего сына избивать журналиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Видеозапись, на которой предприниматель конфликтует с журналистом, после чего натравливает на представителя СМИ своего сына, произошел 9 ноября, рядом с домом по адресу Ленина, 68. Дело в том, что бизнесмена, по предварительной информации, наняли для строительства дороги к местному магазину. Жители эту инициативу не оценили: по их мнению, из-за проезда повысится загазованность, возникнет стихийная парковка и будет шумно. За помощью горожане обратились к депутату Ильнуру Салахову.

Чиновник, заручившись поддержкой журналиста, отправился к месту дорожных работ, где уже стоял трактор. Репортер достал телефон и начал снимать происходящее. Сюда же некоторое время спустя подъехал и сам предприниматель. С ним был его 9-летний сын. Цивилизованного разговора не вышло, и вскоре бизнесмен вышел из себя и перешел на повышенный тон. Понимая, что если нападет на репортера, ему грозит уголовная статья, коммерсант натравил на представителя СМИ своего ребенка.

– Выйди [из машины], пни-ка ему! Выйди, пни! Посмотрим, что он сделает! Дай между ног. Кулаком дай в глаз, – словно псу командует мужчина.

Журналист в это время пятится назад, а мальчик упорно наступает. В какой-то момент репортер, отмахиваясь и слегка толкает ребенка. Его отец воспринял это как санкцию на нападение и со словами «ты что ребенка трогаешь? ты что ребенка толкнул, урод!» сам начинает выполнять данные ранее команды и пинает оператора.

Не исключено, что помимо прокуратуры, местным предпринимателем могут заинтересоваться органы опеки. Ведь его «приказы» в отношении сына можно расценивать как подстрекательство к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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