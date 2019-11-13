«Не будет у вас хорошей жизни!»: в Уфе зоозащитники устроили травлю 14-летней школьницы и ее бабушки из-за щенка

СЕГОДНЯ 07:37 2019-11-13T07:37:32+03:00

Девочка выпустила собаку на улицу, и за это на нее написали заявление в полицию

Изменить размер текста: A A

Уфимские зоозащитники группы «Дорога в дом» устроили настоящую травлю 14-летней школьницы Дарьи и ее бабушки за то, что они взяли собаку с передержки, а потом отпустили ее на улицу, а не вернули обратно волонтерам. Теперь фотографии несовершеннолетней, ссылка на ее соцсети распространяются по интернету с угрозами и оскорблениями.

Все началось с того, что пожилая женщина увидела в группе зоозащитников фотографию симпатичной рыжей собаки по кличке Ява и решила сделать подарок своей внучке. По словам волонтеров, девочка первое время очень радовалась собаке: постоянно с ней играла, ласкала, выкладывала фотографии своего питомца, но через неделю энтузиазм поутих.

- В 6 утра звонок: «Заберите собаку». Договариваемся, что приедем через 2 дня, звоним, а в ответ: «Мы ее знакомым в коттедж отдали, все хорошо». А потом видим пост в группе мамочек – одинокий щенок в Сбербанке, а на фото наша Ява! Хозяева трубку не берут, на сообщения не отвечают. Будем писать заявление в полицию, девочке уже 14 лет, должна отвечать за своим поступки вместе с бабушкой, - пишут волонтеры в своей группе.

К счастью, собаку удалось найти: Ява жива и здорова и с нетерпением ждет нового любящего хозяина. Зато весь свой гнев зоозащитники обрушили на школьницу и ее бабушку.

- А недохозяевам хочется сказать, что все вам вернётся, и у девочки точно уж не будет хорошей жизни, по наклонной пошли вы с бабушкой, в самый низ, - пишут администраторы группы «Дорога в дом».

- Надо фото этой бессовестной семьи (бабушки и внучки) во все группы отправить, чтоб все знали. И пусть запомнят эти […], что с бумерангом не договориться! – поддерживает Ирэн Р.

- Сволочи! Зачем брать, а потом выкидывать. Это не игрушка, это живые дети. Вот […], слов нет! – возмущается Наталия К.

В итоге зоозащитники сообщили своим подписчикам, что написали на ребенка и ее бабушку заявление в полицию - они уверены, что «недохозяев» просто обязаны привлечь по статье «Жестокое обращение с животными».

«КП-Уфа» в свою очередь поинтересовалась у бабушки и внучки – будут ли они писать ответное заявление за распространение в интернете личных данных несовершеннолетней и оскорбления. Как только мы получим ответ, обязательно его опубликуем.

ИСТОЧНИК KP.RU