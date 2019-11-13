2019-11-13T07:02:26+03:00
Общество

«Дочь заняла последнюю койку в коридоре»: уфимских школьников косит опасная бактерия

В учебных заведениях объявили карантин по внебольничной пневмонии
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Андрей КОПАЛОВФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Уфе школьники массово заболевают внебольничной пневмонией, поэтому во многих учебных заведениях руководство объявило карантин. Как сообщает ИА «Башинформ», сообщение о карантине приходит родителям от учителей с просьбой не паниковать.

- Дети будут осмотрены врачами, все уроки пройдут в одном кабинете, - уточняется в сообщении.

Уфимцы в соцсетях подтверждают, что в городе участились случаи заболевания, поэтому в больнице даже не хватает места для пациентов.

- Положила дитя в больницу с пневмонией. Приемный покой переполнен. Очередь на госпитализацию 5-7 человек, плюс скорая подвозит. Пневмонии, бронхиты, подозрения. Дочь заняла последнюю койку в коридоре. Больше ставить койки некуда, — пишет мать 14-летней школьницы Кристина А.

«КП-Уфа» отправила запросы относительно вспышки внебольничной пневмонии в региональный минздрав и Роспотребнадзор.

Справка: внебольничная пневмония — воспалительное заболевание легких, которое возникает вне условий стационара или выявляется в первые двое суток после госпитализации. Передается воздушно — капельным путем, при вдыхании микробов от больного человека. Основные симптомы: высокая температура, озноб, кашель, одышка, боль в грудной клетке при дыхании. Анализ крови показывает резкое увеличение лейкоцитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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