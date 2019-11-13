2019-11-13T06:40:01+03:00
Общество

На проект единого парковочного пространства в Уфе власти выделят более 9 млн рублей

Мэрия уже разместила соответствующую заявку на сайте госзакупок
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Уфимские власти давно вынашивают идею о создании единого парковочного пространства в городе, и теперь готовы воплотить ее в жизнь. Как сообщает ИА «Башинформ», Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы на сайте госзакупок разместило заявку на создание проекта: на него в мэрии готовы потратить 9,36 млн из городского бюджета.

По замыслу, проектировщики должны будут увеличить пропускную способность дорог за счет платных и бесплатных парковок, просчитать доходы и расходы проекта, определить его стоимость и оценить все риски. Уточняется, что специалисты компании-победителя будут сопровождать ведение проекта на первых порах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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