На проект единого парковочного пространства в Уфе власти выделят более 9 млн рублей
Уфимские власти давно вынашивают идею о создании единого парковочного пространства в городе, и теперь готовы воплотить ее в жизнь. Как сообщает ИА «Башинформ», Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы на сайте госзакупок разместило заявку на создание проекта: на него в мэрии готовы потратить 9,36 млн из городского бюджета.
По замыслу, проектировщики должны будут увеличить пропускную способность дорог за счет платных и бесплатных парковок, просчитать доходы и расходы проекта, определить его стоимость и оценить все риски. Уточняется, что специалисты компании-победителя будут сопровождать ведение проекта на первых порах.
ИСТОЧНИК KP.RU