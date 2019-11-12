2019-11-12T21:07:15+03:00
Общество

Жителям Башкирии поменяют загранпаспорта, выданные в феврале-октябре 2019 года

В документах обнаружили ошибку
Эльвина АПАРИНА
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МВД Башкирии поменяет загранпаспорта, которые жители региона получили в 2019 году с февраля по октябрь. В документах обнаружили ошибку в коде.

Замена паспорта обойдет только жителей Кумертау, Стерлитамака, Ишимбая, Нефтекамска, Октябрьского и Межгорье. Всем остальным придется обратиться в управление по вопросам миграции МВД РБ.

Государственную пошлину платить не нужно, обмен произведут в кратчайшие сроки. Для того, чтобы вам поменяли паспорт, нужно подойти в подразделение по вопросам миграции, предоставить загранпаспорт и паспорт гражданина России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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