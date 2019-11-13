Уфимскую больницу, в поликлинике при которой по лестнице ползла пациентка, признали совершенством

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-13T07:42:49+03:00

Похоже, спустя почти три года медучреждение заметно прибавило в качестве

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Уфимскую больницу №13, в поликлинике при которой по лестнице ползла пациентка, признали соответствующей критериям совершенства. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Напомним, история с женщиной, которой пришлось ползти по лестнице на четвереньках в поликлинике при ГКБ №13, произошла еще в самом начале 2017 года, 11 января. Тогда в медучреждении не работал лифт, и пациентку со сломанной ногой отправили добираться до рентген-кабинета на втором этаже на карачках. Никаких пандусов там предусмотрено не было.

После того как инцидент стал достоянием общественности, разразился настоящий скандал. К расследованию случая подключились прокуратура, следственный комитет и республиканский минздрав. Тогдашний руководитель Башкирии Рустэм Хамитов даже распорядился уволить главврача больницы, сказав, что «это будет уроком для других».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/593896" frameborder="0"></iframe> В уфимской поликлинике прооперированная пенсионерка ползком спускалась по лестнице.

Похоже, решение Хамитова действительно стало жестоким уроком, и следующее руководство ГКБ учло ошибки предшественников. И теперь, спустя почти три года, 13-я больница первой в республике успешно прошла оценку соответствия критериям модели European Foundation for Quality Management (EFQM). Инспекцию проводили Всероссийская организация качества и Союз экспертов по качеству и производительности труда Башкирии. Прошедший с 7 по 9 ноября аудит показал, что уфимское медучреждение соответствует высшему уровню качества: «Признанное совершенство — 5 звезд».

Эксперты EFQM отметили высокий уровень зрелости систем управления организации, уровень вовлеченности персонала и лидерство руководства больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU