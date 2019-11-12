28 компаний-экспортеров из Башкирии получили субсидии на транспортные расходы

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-12T16:14:16+03:00

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28 компаниям-экспортерам из Башкирии возместят часть транспортных расходов.

В общей сложности финансовую поддержку со стороны государства на сегодняшний день получили 29 предприятий, реализующих продукцию за рубеж. Сумма выпал составила 18,4 млн рублей, сообщили в госкомитете Башкирии по внешнеэкономическим связям.

Накануне, 11 ноября, соглашения на возмещение части логистических затрат подписали три фирмы: «Инновации и бурение» из Октябрьского, «Южно-Уральский Весовой Завод» и «Башлессервис». Компании реализуют продукцию в Азербайджан, Афганистан, Узбекистан, ОАЭ, Мексику, Кубу и Сербию. В госкомитете отметили, что эти предприятия активно пользуются услугами Центра поддержки экспорта Башкирии.

Инструмент субсидирования затрат на транспортировку был разработан в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и регпроекта «Развитие экспорта в Республике Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU