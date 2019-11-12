Сотни домов в Уфе останутся без электроэнергии

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-12T15:37:32+03:00

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Завтра, 13 ноября, десятки уфимских домов останутся без электроэнергии. Это связано с ремонтными работами, которые продлятся с 8 часов утра до 18 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.

Под отключение на указанный временной интервал попадают дома по следующим адресам: улица Ахметова 131-347, Водников 3-29, 1-й переулок Водников 4-28, 3-11, 2-й переулок Водников 4-14, 3-13, улица Чкалова 102-116, 115-121; Шмидта 138-144.

В интервале с 10:00 до 17:00 на три часа также отключат электроэнергию в домах 57, 59, 66, 84, 86, 88, 90 по улице Малая Береговая.

ИСТОЧНИК KP.RU