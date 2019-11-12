2019-11-12T17:51:19+03:00
Общество

Радий Хабиров пообещал отремонтировать все мосты в Башкирии до 2024 года

До конца текущего года в порядок приведут 28 переправ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях заявил, что к 2024 году будут отремонтированы все проблемные мосты в Башкирии.

Через неделю подрядчик сдаст отремонтированный «красавец-мост» для жителей деревни Набиево Бурзянского района. Для них, по словам главы Башкирии, переправа – «единственная связь с миром». За долгое время без соответствующего содержания старый деревянный мост стал аварийным, и ходить по нему стало опасно.

– Понимаю, сейчас напишете мне в комментариях, что аварийных мостов в Башкортостане много. – пишет руководитель региона. – Обо всех проблемных мостах знаю, они есть почти по всех районах - в Бижбулякском, Шаранском, Туймазинском, Бураевском, в городе Октябрьском и др.

Хабиров сообщил, что у властей разработана программа по плановому ремонту мостов. Она рассчитана на ближайшие пять лет. В течение этого года будут отремонтированы 28, построены и реконструированы 12 мостов. Со временем, утверждает глава Башкирии, все переправы в республике будут приведены в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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