2019-11-12T14:20:16+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» откроет выездную серию матчем с рижским «Динамо»

Игра состоится в 22.30 по уфимскому времени
Рустем АХУНОВ
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Уфимский «Салават Юлаев» сегодня на выезде сыграет с рижским «Динамо».

Латышский клуб в этой встрече выглядит явно хуже своего соперника из Уфы. Местное «Динамо» сейчас находится на последней строчке западной таблицы КХЛ. Подопечные Гиртса Анкипанса побеждали лишь в 8 из 25 игр. «Салават Юлаев», в свою очередь, находится на 4 позиции в «восточной» таблице. Воодушевленные разгромной победой на минским «Динамо», уфимские хоккеисты выйдут на лед в хорошем расположении духа.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал БСТ. Время начала трансляции будет отличаться от обычного из-за разницы часовых поясов. Башкирские любители хоккея смогут посмотреть матч в 22.30 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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