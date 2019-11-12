В Кремле высоко оценили работу администрации главы Башкирии

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-12T11:40:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация президента Росси подвела итоги выполнения KPI (иными словами, ключевых показателей эффективности) для вице-губернаторов по внутренней политике. Команда главы Башкирии «перевыполнила» эти показатели, сообщает издание «Ведомости».

В рейтинге эффективности оценивался уровень доверия населения к губернатору, в том числе и по результатам прошедших в сентябре выборов. Наибольшее доверие к главам регионов наблюдается в Чечне, Тульской и Курской областях и Башкирии. Руководители данных субъектов перевыполнили намеченный KPI.

Отмечается, что вице-губернаторам дали установку на соблюдение в стиле работы четырех принципов: открытость, скромность, искренность и контроль. Наиболее эффективной объявили программу «было-стало-будет». В связи с этим обсуждалась система мониторинга «Инцидент-менеджмент», позволяющая отслеживать негативные сообщения в соцсетях для оперативного реагирования. В качестве положительного примера была приведена деятельность администрации главы Башкирии Радия Хабирова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

ИСТОЧНИК KP.RU