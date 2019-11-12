Прокуратура нашла нарушения в деятельности Минтруда Башкирии
Прокуратура Башкирии установила, что региональный Минтруд на протяжении трех лет не обеспечивал доступ инвалидов-колясочников в их жилые помещения. Речь идет в том числе об отсутствии пандусов в многоквартирных домах.
Министерство, по данным правоохранителей, не проконтролировало создание в большинстве муниципалитетов комиссий по обследованию жилья инвалидов. Минтруд затягивал со сроками проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов, чтобы приспособить квартиры инвалидов с учетом их потребностей.
– Акты обследований жилых помещений 15 инвалидов, поступившие в Минтруд, оставались без дальнейшего рассмотрения на протяжении от двух до восьми месяцев, – заявили в прокуратуре.
Надзорное ведомство внесло в адрес правительства Башкирии представление. По его результатам министерство все-таки разработало необходимые документы, а трое сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Полное устранение нарушений все еще ведется.
ИСТОЧНИК KP.RU