2019-11-12T20:02:08+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения в деятельности Минтруда Башкирии

По вине ведомства инвалиды-колясочники остались без пандусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Устранение нарушений ведется под контролем прокуратурыУстранение нарушений ведется под контролем прокуратуры
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Прокуратура Башкирии установила, что региональный Минтруд на протяжении трех лет не обеспечивал доступ инвалидов-колясочников в их жилые помещения. Речь идет в том числе об отсутствии пандусов в многоквартирных домах.

Министерство, по данным правоохранителей, не проконтролировало создание в большинстве муниципалитетов комиссий по обследованию жилья инвалидов. Минтруд затягивал со сроками проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов, чтобы приспособить квартиры инвалидов с учетом их потребностей.

– Акты обследований жилых помещений 15 инвалидов, поступившие в Минтруд, оставались без дальнейшего рассмотрения на протяжении от двух до восьми месяцев, – заявили в прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло в адрес правительства Башкирии представление. По его результатам министерство все-таки разработало необходимые документы, а трое сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Полное устранение нарушений все еще ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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