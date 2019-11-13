2019-11-13T07:23:02+03:00
Происшествия

На дорогах Уфы в текущем году произошло более 18 тысяч ДТП и погиб 31 человек

В ГИБДД подвели неутешительные итоги за прошедшие 10 месяцев
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За 10 месяцев 2019 года на дорогах Уфы погиб 31 человекЗа 10 месяцев 2019 года на дорогах Уфы погиб 31 человек
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На оперативке в администрации города Уфы рассказали о состоянии аварийности на дорогах за прошедшие 10 месяцев текущего года. С соответствующим докладом выступил Линар Зиннуров, инспектор пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД.

– За 10 месяцев текущего года на дорогах столицы совершено более 18 тысяч ДТП. Каждый день на дорогах Уфы происходит более 50 ДТП. За данный период совершено 1566 ДТП, в которых 31 человек погиб и 1971 получил телесные повреждения, – сообщил Зиннуров.

В октябре на Уфу пришлось 45% от общего количества аварий в республике. По итогам ноября в столице ожидается рост числа происшествия и раненых.

Каждое пятое ДТП в Уфе – 292 происшествия – произошло из-за нарушения правил проезде перекрестков. В данных инцидентах погибли четыре человека и пострадали 438 участников дорожного движения. Самые тяжелые последствия носят встречные аварии: погибли семь человек и ранены 107.

– Наиболее распространенным видом происшествий по прежнему остается наезд на пешехода – это каждое третье ДТП в столице. В 503 случаях погибли 10 и получили травмы 507 участников дорожного движения.

Большая часть этих происшествий (322 случая), отмечает инспектор ГИБДД, произошла по вине самих пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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