2019-11-12T19:19:41+03:00
Спорт

Гол воспитанника «Салавата Юлаева» помог сборной России обыграть соперников из Канады

Родион Амиров сравнял счет в матче против сборной Юниорской лиги Онтарио
Рустем АХУНОВ
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Игрок системы «Салавата Юлаева» Родион Амиров помог сборной России обыграть соперников в четвертом матче Суперсерии.

Этот матч в канадском городе Лондон был особенно важным для игроков российской сборной. Подопечным Валерия Брагина нужно было сравнивать счет в серии. Хозяевам удалось открыть счет в игре уже на 14 минуте встречи. Спустя 20 минут, в начале второго периода, ворота соперника поразил юный «юлаевец» Родион Амиров. В таком же темпе игра продолжалась до конца основного времени – победителей выявляли в серии послематчевых бросков.

В итоге российской сборной удалось победить канадских соперников по буллитам. Решающую шайбу забросил капитан СКА-1946 из ВХЛ Иван Морозов.

Сейчас счет в серии игр равный 2-2. Ранним утром 14 команда российская «молодежка» сыграет со сборной Западной хоккейной лиги в канадском городе Саскатун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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