Стали известны подробности аварии на трассе в Башкирии, где грузовик смял легковушку
В Госавтоинспекции Башкирии рассказали подробности аварии, которая произошла утром 11 ноября в Учалинском районе Башкирии. На трассе Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись встречные грузовик «Урал» и «Лада Приора».
ДТП случилось на опасном повороте в условиях плохой видимости. Ведомство сообщает, что легковушку вынесло на встречную полосу прямо под колеса грузовика. От сильного удара «Урал» вылетел в кювет, а «Ладу» смяло до неузнаваемости.
55-летний житель Абзелиловского района, управлявший легковым авто, и 59-летний пассажир - его шурин - погибли. Серьезные травмы получили две пассажирки: супруга водителя и ее сестра.
По факту аварии начато разбирательство.
Фото: УГИБДД по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU