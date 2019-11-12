Стали известны подробности аварии на трассе в Башкирии, где грузовик смял легковушку

СЕГОДНЯ 07:10 2019-11-12T07:10:40+03:00

Два человека погибли, еще двое серьезно пострадали

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В Госавтоинспекции Башкирии рассказали подробности аварии, которая произошла утром 11 ноября в Учалинском районе Башкирии. На трассе Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись встречные грузовик «Урал» и «Лада Приора».

ДТП случилось на опасном повороте в условиях плохой видимости. Ведомство сообщает, что легковушку вынесло на встречную полосу прямо под колеса грузовика. От сильного удара «Урал» вылетел в кювет, а «Ладу» смяло до неузнаваемости.

55-летний житель Абзелиловского района, управлявший легковым авто, и 59-летний пассажир - его шурин - погибли. Серьезные травмы получили две пассажирки: супруга водителя и ее сестра.

По факту аварии начато разбирательство.

Фото: УГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU