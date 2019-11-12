2019-11-12T13:39:13+03:00
Происшествия

В Башкирии семья лишилась единственного кормильца по вине 28-летнего жителя Татарстана

Тот в приступе гнева убил 25-летнего коллегу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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25-летний парень уехал в соседний регион на заработки и погиб. Фото: соцсети25-летний парень уехал в соседний регион на заработки и погиб. Фото: соцсети
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Жителя Татарстана, подозреваемого в убийстве 25-летнего парня из Башкирии, поместили на два месяца в СИЗО. Мужчина уверяет, что не помнит обстоятельств расправы.

Преступление, напомним, было совершено в начале ноября в Нижнекамске. Молодой человек из Башкирии приехал в город на заработки. Ему нужны были деньги, так как он был единственным кормильцем для пожилой матери, бабушки и младших сестер. Парень устроился на стройку, где познакомился в 28-летним местным жителем. 5 ноября молодой человек пропал - отпросился с работы, ушел по своим делам и больше не вернулся. Его объявили в розыск, а 9 ноября тело парня было обнаружено в лесу рядом с поселком Красный Ключ. Подозрения полиции пали на нового приятеля погибшего. К слову, у того уже имелись две судимости.

Как сообщает Нижнекамская телерадиокомпания, мужчина не стал отрицать причастность к преступлению, он объяснил, мол, в драке ударил коллегу бутылкой по голове. Больше, по словам мужчины, он почти ничего не помнит, так как страдает от частичной потери памяти после старой травмы. Тем не менее признания суду было достаточно, чтобы отправить мужчину за решетку на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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