Поиски пропавшей в Уфе 54-летней Земфиры Муртазиной завершены

СЕГОДНЯ 07:29 2019-11-12T07:29:56+03:00

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В Уфе свернули поиски Земфиры Муртазиной, пропавшей в конце октября. Напомним, о местонахождении 54-летней женщины ничего не было известно с 28 октября. Близкие уфимки обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт», которые распространили ориентировки в соцсетях и развернули поиски в городской черте.

К счастью, усилия были не напрасны, женщина нашлась. Вчера, 11 ноября, волонтеры отчитались о том, что с ней все в порядке. Данных о том, где почти две недели находилась пропавшая, поисковики не раскрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU