2019-11-12T07:29:56+03:00
Общество

Поиски пропавшей в Уфе 54-летней Земфиры Муртазиной завершены

Женщина объявилась живой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Уфе свернули поиски Земфиры Муртазиной, пропавшей в конце октября. Напомним, о местонахождении 54-летней женщины ничего не было известно с 28 октября. Близкие уфимки обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт», которые распространили ориентировки в соцсетях и развернули поиски в городской черте.

К счастью, усилия были не напрасны, женщина нашлась. Вчера, 11 ноября, волонтеры отчитались о том, что с ней все в порядке. Данных о том, где почти две недели находилась пропавшая, поисковики не раскрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24